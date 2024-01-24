Дело о хищении свыше 312 млн грн средств Минобороны – следствие завершили

НАБУ и САП завершили следствие по делу о завладении средствами Министерства обороны Украины на сумму более 312 млн грн.

Антикоррупционные органы Украины НАБУ и САП завершили расследование в уголовном производстве по завладению средствами Министерства обороны Украины на сумму более 312 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В сообщении не указано имя депутата. Как пишут СМИ, речь идет о бывшем народном депутате Максиме Никитасе.

Среди подозреваемых:

депутат Украины VIII созыва и его помощник;

бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

директор подконтрольной компании;

двое бывших и действующих военнослужащих старшего и высшего офицерского состава.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Как уточнили в САП, решение было вынужденным и принятым прокурором после отказа суда в продлении срока досудебного расследования. В частности, в указанном уголовном производстве использовано только 3 месяца сроков следствия из 12 установленных УПК Украины для расследования производств указанной категории.

Как следствие, сторона обвинения не смогла провести всех следственных и процессуальных действий, которые сочла необходимым провести для доказывания своей позиции при рассмотрении дела судом по существу.

Как установило следствие, в 2018 году Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн.

Частью этих средств нардеп планировал завладеть. Однако сделать это ему мешали законодательные ограничения, позволявшие Минобороны платить аванс в сумме всего 30% годового объема работ.

"С целью реализации преступного намерения нардеп и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины обеспечили принятие изменений в постановления КМУ, позволявшие перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов. В результате в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 312 млн грн. Впрочем, к строительству объекта, который должен усилить обороноспособность страны, фактически не приступили, а полученные средства вывели на счета других подконтрольных компаний", — говорится в сообщении.

25 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили участникам преступления о подозрении. В январе 2024 года им сообщили об изменении ранее уведомленного подозрения.

Напомним, экс-нардеп Украины и экспредседатель государственной компании "Укрбуд" Максим Никитась — фигурант нескольких громких дел. Его подозревают в хищении имущества Нацгвардии, отмывании средств Министерства обороны, похищении человека, попытке убийства свидетеля, а также в масштабных коррупционных соглашениях, связанных с компанией "Укрбуд". ТСН.ua собрал все, что известно о громких делах бывшего нардепа.

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