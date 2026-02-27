Дело о коррупции на военных аэродромах: суд принял решение в отношении начальника областного СБУ

Суд принял решение в отношении начальника СБУ в Житомирской области

Начальник управления СБУ в Житомирской области Владимир Компаниченко, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для военных самолетов, на время следствия будет находиться под стражей в СИЗО.

Такое решение принял в пятницу, 27 февраля, Высший антикоррупционный суд, сообщает «Радио Свобода».

Избранная начальнику областного СБУ мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток — предусматривает альтернативу залога в размере более 6,9 млн гривен.

Во время судебного заседания подозреваемый не комментировал обвинения.

Защита чиновника также отказалась от комментариев.

Что известно о коррупции на военных аэродромах

Напомним, коррупционное дело, фигурантом которого является Владимир Компаниченко, касается хищения денег на строительстве укрытий для военных самолетов.

Другим подозреваемым является командующий логистики Воздушных сил ВСУ, которого обвиняют в завышении стоимости работ по строительству сборно-разборных арочных конструкций, которые должны были служить защитным укрытием для украинской военной авиации.

Хотя проекты не соответствовали требованиям безопасности, а конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, он настоял на переводе авансовых платежей подрядчикам по заключенным договорам.

Чтобы избежать ответственности за хищение бюджетных средств, командующий логистики ВС ВСУ обратился к посреднику — начальнику управления СБУ в Житомирской области — для передачи взятки для высшего руководства военной контрразведки.

При попытке передачи неправомерной выгоды в размере 320 тысяч долларов участники схемы были задержаны.

После задержания Владимира Компаниченко президент Украины Владимир Зеленский заявил о первых результатах очистки Службы безопасности Украины от тех, кто не работает в интересах украинского государства.