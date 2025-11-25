- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 465
- Время на прочтение
- 2 мин
Дело о коррупции в энергетике: в НАБУ анонсировали новые подозрения
Количество подозреваемых будет только увеличиваться по этому делу.
В НАБУ анонсировали новые подозрения по делу коррупции в энергетике и сообщили, что средства поступали также из других источников.
Об этом сообщил руководитель бюро Семен Кривонос.
По словам Кривоноса, в первую фазу расследования удалось собрать тысячи часов аудиозаписей. Сейчас расследование перешло в открытую фазу — прежде всего по финансовой части преступлений, поступлению средств и их дальнейшей легализации.
«Деньги поступали, прежде всего, из энергетического сектора, который следствие называет „наиболее уязвимым“ из-за отсутствия надзорных органов и наличия схем в сфере регулирования. В то же время, следователи обнаруживают потоки и из других отраслей… У нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики, но энергетика, по моему мнению, она была наиболее приоритетной, потому что она наиболее темная на сегодняшний день в части регулирования», — сказал руководитель НАБУ.
Основные тезисы по выступлению главы НАБУ Семена Кривоноса:
▪️у нас 1000 часов записей;
▪️переходим на гласную часть расследования — в первую очередь финансовую часть преступлений. Поступление средств и их дальнейшую легализацию;
▪ обыски были удачными, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас осуществляется проработка;
▪выделенные первичные документы, подтверждающие транзакции;
▪️энергетика была не единственной сферой, но одной из самых приоритетных для преступной организации.
Соответственно, количество подозреваемых будет только увеличиваться по этому делу.
Напомним, Министерство внутренних дел объявило в розыск двух фигурантов уголовных производств — Тимура Миндича и Александра Цукермана.