ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
465
Время на прочтение
2 мин

Дело о коррупции в энергетике: в НАБУ анонсировали новые подозрения

Количество подозреваемых будет только увеличиваться по этому делу.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Семен Кривонос

Председатель НАБУ Семен Кривонос

В НАБУ анонсировали новые подозрения по делу коррупции в энергетике и сообщили, что средства поступали также из других источников.

Об этом сообщил руководитель бюро Семен Кривонос.

По словам Кривоноса, в первую фазу расследования удалось собрать тысячи часов аудиозаписей. Сейчас расследование перешло в открытую фазу — прежде всего по финансовой части преступлений, поступлению средств и их дальнейшей легализации.

«Деньги поступали, прежде всего, из энергетического сектора, который следствие называет „наиболее уязвимым“ из-за отсутствия надзорных органов и наличия схем в сфере регулирования. В то же время, следователи обнаруживают потоки и из других отраслей… У нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики, но энергетика, по моему мнению, она была наиболее приоритетной, потому что она наиболее темная на сегодняшний день в части регулирования», — сказал руководитель НАБУ.

Основные тезисы по выступлению главы НАБУ Семена Кривоноса:

▪️у нас 1000 часов записей;

▪️переходим на гласную часть расследования — в первую очередь финансовую часть преступлений. Поступление средств и их дальнейшую легализацию;

▪ обыски были удачными, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас осуществляется проработка;

▪выделенные первичные документы, подтверждающие транзакции;

▪️энергетика была не единственной сферой, но одной из самых приоритетных для преступной организации.

Соответственно, количество подозреваемых будет только увеличиваться по этому делу.

Напомним, Министерство внутренних дел объявило в розыск двух фигурантов уголовных производств — Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Дата публикации
Количество просмотров
465
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie