Дело о Межигорье: Януковича и его сына хотят заочно арестовать

НАБУ расследует дело о незаконном завладении резиденцией Межигорье с декабря 2019 года.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная прокуратура (САП) хотят заочно арестовать бывшего президента беглого Виктора Януковича и его сына Александра. Соответствующее представление уже отправили в Высший антикоррупционный суд.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Экс-президента и его сына подозревают в незаконном завладению резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.
"НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов", — говорится в сообщении.
Напомним, что Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Табачника, Курченко и силовиков-предателей.