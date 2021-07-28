Дело о Межигорье: Януковича и его сына хотят заочно арестовать

Дело о Межигорье: Януковича и его сына хотят заочно арестовать

НАБУ расследует дело о незаконном завладении резиденцией Межигорье с декабря 2019 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная прокуратура (САП) хотят заочно арестовать бывшего президента беглого Виктора Януковича и его сына Александра. Соответствующее представление уже отправили в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-президента и его сына подозревают в незаконном завладению резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.

"НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов", — говорится в сообщении.

Напомним, что Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Табачника, Курченко и силовиков-предателей.

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