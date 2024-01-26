Дело о минах: Минобороны отсудило у "Львовского арсенала" более 1,5 миллиарда гривен

Решение вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

Минобороны отсудило у "Львовского арсенала" более 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"24 января 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 года о взыскании с ООО "Львовский арсенал" в пользу Минобороны 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 689 633, 638 гривен штрафа за неснабжение оплаченных мин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

Кроме того, в производстве Хозяйственного суда города Киева находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны с этого же субъекта хозяйствования 163 486 435,74 грн неустойки по этому же государственному контракту.

Она была начислена поставщику за дополнительный период просрочки выполнения обязательств.

В рамках этого дела наложен арест на счета и другое движимое и недвижимое имущество, принадлежащих "Львовскому арсеналу".

Указанное определение уже предъявлено в органы Государственной исполнительной службы Украины к исполнению.

Напомним, СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, переведенных производителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

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