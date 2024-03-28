Дело о попытке подкупа руководства Минвосстановления квартирами: появился новый подозреваемый

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении владельцу застройщику-компании по делу о попытке подкупа руководства Минвосстановления квартирами. Он в августе 2023 года предложил главе топ-чиновника взятку в виде квартир в новостройках Киева общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн. грн.

Об этом информирует НАБУ.

Отмечается, что должностное лицо должно было оставить в силе заключенные с обществом соглашения по строительству жилого комплекса на земельном участке министерства и способствовать их реализации.

Чтобы скрыть противоправные действия, квартиры должны были "продать" доверенному лицу топ-чиновника. Для создания видимости наличия у доверенного лица средств для якобы приобретения квартир пособник владельца общества перечислил на ее счет необходимую сумму средств. При этом, как основание для такой операции он использовал поддельный договор. ссуды", — говорится в сообщении.

После оформления 15 квартир преступление удалось разоблачить.

Напомним, в Киевской области полиция задержала предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины из-за взятки в 600 тысяч долларов.

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