Дело о продаже для ВСУ некачественной техники: суд взял под стражу экс-заместителя министра обороны

Дело о продаже для ВСУ некачественной техники: суд взял под стражу экс-заместителя министра обороны

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Печерский суд избрал меру пресечения уже четвертому подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники. Таким образом, экс-заместитель министра обороны Игорь Павловский был взят под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает ГБР.

"12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен", — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 июля, работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Должностных лиц подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

5 июля суд избрал одном из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

7 июля Печерский суд избрал аналогичную меру пресечения председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском". 8 июля суд избрал меру пресечения еще одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 475 млн гривен.

Итак, на данный момент суд избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым. Общая сумма залога для фигурантов составляет более чем 1,8 млрд гривен. Следственные действия продолжаются.

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