Дело о продаже для ВСУ некачественной техники: суд взял под стражу главу правления "Кузни на Рыбальском"

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям.

Печерский суд избрал меру пресечения уже второму подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники. Таким образом, председатель правления завода "Кузня на Рыбальском" был взят под стражу с возможностью внесения залога.

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Об этом сообщает ГБР.

"7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен", — говорится в сообщении .

Напомним, что 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Отмечается, что должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

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