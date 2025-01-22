Дело о провале обороны на Харьковщине: генерала Галушкина снова задержали

По информации Евгения Жукова, на выходе из СИЗО сотрудники ГБР вручили генералу новое подозрение и снова задержали.

Генерала Юрия Галушкина отпустить под залог и снова сразу арестовали по новому подозрению.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

По его информации, на выходе из СИЗО сотрудники ГБР вручили генералу новое подозрение и снова задержали.

"Даже если есть факты "совершения преступления" (которое даже не доказано), то дела офицеров должны рассматривать грамотно и с честью. Он должен быть форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой. А не в клетке, как опасный преступник, или ходить в наручниках в туалет", – пишет Жуков.

UPD

На сайте ГБР несколько позже уточнили, что правоохранители обнаружили новые факты по делу о прорыве границы в Харьковской области и задержали экс-командующего ОТУ "Харьков". Фамилия задержанного не указывается, но из контекста понятно, что речь идет именно о Галушкине.

"В рамках расследования уголовного производства по небрежности командиров во время обороны части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было установлено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 обр ТрО", – говорится в сообщении.

Также установлено, что командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное". Приказы и распоряжения Галушкина подчиненным в ГБР называют "не соответствующими реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта".

"Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков", - отмечают в ГБР.

Также в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня наших военнослужащих.

Напомним, что СБУ задержала двух украинских генералов и полковника. Подозревается, что из-за их халатности россияне смогли оккупировать часть Харьковщины. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Сегодня при бригадном генерале Юрии Галушкине внесли залог в пять миллионов гривен.

ТСН выяснял, за что судят генерала Галушкина и других офицеров.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.