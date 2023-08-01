Дело о рекордной взятке в 6 млн долларов: как суд наказал бывшего министра экологии

В ЦПК утверждают, что это уголовное дело принесло на нужды ВСУ почти 1 миллиард гривен.
Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным бывшего министра экологии Николая Злочевского. Он заключил соглашение со следствием и заплатит 4 тысячи необлагаемых налогом минимума - 68 тысяч грн. Кроме того, он добровольно отдаст 500 млн грн на дроны для ВСУ.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
По данным прокуроров, экс-министр экологии Злочевский признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Он заключил соглашение с прокуратурой, утвержденное Высшим антикоррупционным судом Украины.
Злочевского признали виновным по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины. Руководителям НАБУ и САП он предлагал рекордную по состоянию на 2020 год взятку - 6 млн долларов. Экс-чиновник заплатит 68 тыс. грн. штрафа.
"Кроме того, по результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый даст 500 млн грн помощи ВСУ для проекта "Армия дронов". Также обвиняемый предоставил помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн", - говорится в сообщении САП.
В Центре противодействия коррупции подсчитали, что в общей сложности это дело принесло на нужды ВСУ почти 1 млрд грн:
- 500 млн грн, о которых стало известно сейчас.
- 160 млн грн благотворительной помощи для ВСУ от Злочевского.
- 170 млн грн (сумма взятки в 6 млн долларов по тогдашнему курсу).
- 100 млн грн на дроны от обвиняемого Андрея Кичи.
- 30 млн грн залога за Кичу.
Рекордная взятка для руководителей НАБУ и САП
В июне 2020 года антикоррупционеры сообщили, что экс-министр экологии Злочевский предлагал руководству НАБУ и САП рекордную взятку в размере 6 млн долларов. Посредником в этом был чиновник ГФС.
Взятку давали за закрытие дела в отношении владельца "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.
Тогда сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали троих человек по делу о взятке в 6 млн долларов.
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