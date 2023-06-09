Дело о "скифском золоте": Верховный суд Нидерландов принял сторону Украины

Согласно решению суда, более 550 экспонатов являются украинским культурным наследием.
Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", которое годами было предметом судебной волокиты в Нидерландах, должно быть возвращено Украине.
Об этом говорится в решении суда.
Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года.
"Верховный суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев, таким образом решение суда остается в силе", – говорится в решении.
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное использование из четырех музеев Крыма в 2014 году. Когда Россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине.
Напомним:
Коллекцию "Крым. Золотой остров в Черном море" выставили в амстердамском музее Алларда Пирсона в феврале 2014 года, прежде чем Россия незаконно оккупировала Крым. Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – на территории полуострова. Среди более 560 экспонатов выставки — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть экспонаты Украине, однако в 2017 году российская сторона направила апелляцию. В октябре 2020 года амстердамский суд удовлетворил прошение Украины об отводе судьи, рассматривавшего дело о "скифском золоте", а 22 апреля этого года прошли решающие прения сторон.
Стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.
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