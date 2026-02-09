Дело о смертельном избиении: подозреваемым сотрудникам ТЦК избрали меры пресечения

Суд в Днепре избрал меры пресечения трем работникам ТЦК, подозреваемым в избиении / © Pixabay

В Днепре суд определил меры пресечения для двух из трех работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), подозреваемых в причастности к смерти 55-летнего местного жителя.

Как сообщает корреспондентка «Суспільного» 9 февраля.

Одного из фигурантов дела суд заключил под стражу без права внесения залога. Рассмотрение вопроса по другому подозреваемому было отложено — перерыв в судебном заседании объявили до 10 февраля. Третьему работнику ТЦК избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Что сообщил прокурор

Прокурор Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Ковбаса на заседании озвучил версию одного из участников группы оповещения. По его словам, работники ТЦК якобы обнаружили уже избитого мужчину и решили оказать ему помощь, доставив в военно-врачебную комиссию, которая, по их словам, работает круглосуточно.

В то же время, прокурор обратил внимание на ряд противоречий. По его данным, от места, где находился пострадавший, в ближайшую больницу было около 500 метров, однако мужчину увезли на расстояние почти трех километров. Согласно видеозаписям с камер наблюдения, автомобиль прибыл в медучреждение около 22:42, а звонок на линии 102 и 103 был совершен только после полуночи. Очередной врач ВЛК пытался реанимировать потерпевшего, однако констатировал отсутствие пульса.

Заявление адвоката подозреваемых

Сторона защиты настаивает на отсутствии доказательств. Адвокат одного из подозреваемых Денис Хрипунов заявил, что обвинение основывается, в частности, на показаниях полицейского, который, по версии защиты, не предотвратил возможное избиение.

«На данный момент нет видео с бодикамер, отсутствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, фактических доказательств не предоставлено», — отметил адвокат.

По данным правоохранителей, трое военнослужащих ТЦК были задержаны по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Им инкриминируют ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

Предварительные результаты экспертизы свидетельствуют, что смерть мужчины наступила в результате травмы головы. Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и автомобиль со следами крови.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что досудебное расследование продолжается, а все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Что говорит семья погибшего

Напомним, как ранее рассказали родственники погибшего, трагедия произошла вечером 6 февраля недалеко от дома, где проживал погибший.

По словам родственницы Светланы, мужчина вышел на прогулку с собакой и домой не вернулся. Поиски привели семью к записям камер видеонаблюдения соседних домов.

Отметим, как на днях заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступают из Тернопольщины, а также зафиксированы инциденты в Харьковской области.

Также стало известно, что право на отсрочку от мобилизации нужно подтверждать документально во избежание недоразумений. А еще в одном из ТЦК отметили важность проверки личных данных в государственных реестрах.