Дело о смерти брата мэра Кривого Рога Павлова расследуют как умышленное убийство

Дело о смерти брата мэра Кривого Рога Павлова расследуют как умышленное убийство

Тело мужчины нашли вчера вечером, 18 октября, в собственной квартире.

Правоохранители расследуют смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея по статье об умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс служба Днепропетровской областной прокуратуры.

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"Криворожской центральной окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти жителя Кривого Рога (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — отметили в пресс служба прокуратуры.

Напомним, вчера, 18 октября, вечером в собственной квартире нашли тело 44-летнего брата погибшего мэра Кривого Рога. Тело мужчины обнаружил в квартире его друг. По данным полиции, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

Следствие устанавливаются обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Знакомый Андрея Павлова рассказал о последних часах его жизни. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним

15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был с близкого расстояния.

По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также из домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любой монтаж и наложение эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

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