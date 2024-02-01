Дело о судье Тандыре, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве, остановлено: какая причина

ВРП 31 января внезапно остановило рассмотрение резонансного дела о смертельном ДТП с судьей Алексеем Тандыром и нацгвардейцем в Киеве. Такое решение поддержали три из пяти членов палаты.

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 31 января остановила рассмотрение дела против судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП на блокпосте в Киеве, во время которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

Об этом стало известно из трансляции заседания.

По словам члена ВРП Виталия Салихова, он выдвинул предложение остановить рассмотрение дисциплинарной жалобы из-за того, что не успевает составить заключение по делу. В частности, он спрашивал информацию у прокуратуры, но долго ее не получал. Кроме того, он заявил, что на следующей неделе уходит в отпуск.

Закон предусматривает, что на вынесение приговора есть 30 дней. Поскольку жалобу открыли 10 января, то заключение следует передать на рассмотрение до 10 февраля.

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"Сейчас у меня отсутствует какая-либо информация, которая давала бы реальную возможность составить такой вывод, кроме заявления и характеристики на судью Тандыра", — заявил Салихов.

В то же время утром 31 января ему поступили документы из прокуратуры и заявление от Тандыра о желании приобщиться к рассмотрению жалобы. Но член ВРП заявил, что все равно пока не может составить заключение, ведь содержание полученных материалов ему неизвестно.

"Чтобы определиться с объемом доказательств свидетелей, мне нужно время", — объяснил Салихов.

Член ВРП заявил, что остановка разбирательства поможет "сделать все условия, чтобы объективно разобраться с дисциплинарной жалобой, а не для того, чтобы отстранить от ответственности" судью Тандыра.

"Это дело касается общественного интереса и резонанса, оно также относится к [делам], которые должны рассматриваться приоритетно. Также информация в этой жалобе может служить основанием для увольнения судьи. […] Я считаю, что рассмотрение этого дела не нужно останавливать", — подчеркнула автор жалобы на Тандыра Елизавета Караченцева.

Три из пяти членов палаты поддержали бессрочную остановку рассмотрения дисциплинарного дела. Решение было принято на период, необходимый для получения запрашиваемой информации.

Напомним, 27 мая Высший совет правосудия предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, подозреваемого в том, что он в ночь на 26 мая насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца. Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области, отец троих детей, погиб на месте.

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