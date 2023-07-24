Дело о взятке: ДБР проводит обыски у главы Государственной судебной администрации

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают главу Государственной судебной администрации в подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия. У чиновника провели обыски.

Об этом сообщили САП и НАБУ.

По данным НАБУ, глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов США, из которых 5 тысяч долларов США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тысячи долларов США – оставил себе за посреднические услуги.

Он обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому бывшего главу.

Руководитель Судебной администрации сообщал лицу, что вопрос решается, что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. В то же время, задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.

После разоблачения бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева на получении неправомерной выгоды, глава ГСА начал уклоняться от решения вопроса, однако и не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду.

"Должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с главой одного из кассационных судов", — отмечает САП.

Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела в Верховном суде.

Впоследствии стало известно, что на взятке погорел глава Верховного Суда Всеволод Князев. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 млн долларов.