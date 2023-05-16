Дело о взятке для главы Верховного суда: в НАБУ подтвердили фигурирование Жеваго

Речь идет о передаче взятки чиновникам суда за принятие нужного для предпринимателя решения.

НАБУ подтвердило, что в деле о взятке для главы Верховного суда Всеволода Князева и других судей причастен совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго. В то же время, в бюро не называют конкретных имен.

Об этом директор НАБУ Семен Кривонос сообщил на совместном с САП брифинге 16 мая.

Кривонос рассказал, что НАБУ узнало о деятельности преступной группировки с участием посредников, судей и руководства судейской ветви власти. Работники бюро осуществили оперативное проникновение и действовали с помощью детектива под прикрытием.

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"В результате проведенного комплекса мероприятий нами был зафиксирован ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности… Они договорились о передаче неправомерной выгоды в пользу чиновников суда за принятие нужного для этого предпринимателя решения", – рассказал директор НАБУ.

Он продолжил и сообщил, что через несколько дней после установления контакта должно было состояться судебное заседание по делу, которое было предметом обсуждения.

"В результате предварительной договоренности это заседание было перенесено, чтобы можно было оттянуть время для аккумулирования определенных средств и достижения договоренностей", – отметил Кривонос.

По его словам, 19 апреля Верховный суд принял решение. После этого в начале мая адвокат-участник преступной группировки получил от руководства ВС указание о распределении неправомерной выгоды среди других участников группировки – судей.

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"3 мая была получена первая часть этой неправомерной выгоды в сумме — назовем это первый транш, а 15 мая, вчера, была передана вторая часть, которая была зафиксирована. На горячем было зафиксировано руководство Верховного суда", — рассказал директор НАБУ.

Он сообщил, что во время проведения обысков в помещениях и на рабочих местах фигурантов дела была изъята значительная сумма денег и получены доказательства, дополнительно подтверждающие деятельность этой преступной организации.

Что известно о коррупции в Верховном суде

НАБУ накануне разоблачило главу суда Всеволода Князева на получении взятки почти в 3 млн дол. В бюро информировали, что они разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. Сейчас Князеву готовят подозрение.

По данным источников издания ZN.UA, эту взятку Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу Жеваго. Речь идет о деле, в котором Верховный суд оставил связанным с Жеваго компаниям права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo.

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