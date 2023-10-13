Дело о взятке экс-главе Верховного Суда: вынесен приговор сообщнику Князева

Речь идет о взятках, связанных с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго.

Высший антикоррупционный суд вынес приговор адвокату Олегу Горецкому – соучастнику экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева по делу о получении взятки в размере 2,7 млн дол.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 13 октября.

По сообщению САП, Горецкий заключил соглашение с прокурором о признании виновности и 12 октября коллегия судей ВАКС утвердила его.

Согласно соглашению, суд признал Горецкого виновным в пособничестве по даче взятки в размере 2,7 млн долл., а также в мошенничестве.

Какое наказание назначили Горецкому

Так, адвокату было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества. Однако суд освободил Горецкого от отбывания наказания и назначил три года испытательного срока.

Адвокат Олег Горецкий/Фото: pravo.ua

"По условиям соглашения лицо обязано сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять разоблачительные показания, а также перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации — "Армия дронов", — отметили в САП.

Там добавили, что изъятые в ходе расследования около 29 млн. грн. также будут перечислены в поддержку ВСУ. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. дол.

Напомним, 3 октября САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу Князева. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины: речь идет о получении взятки в особо крупном размере.

Что известно о деле Князева

В мае 2023 года Князев попался на взятке в 2,7 млн долл., которая была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате. После этого главу Верховного Суда лишили должности и взяли под стражу с возможностью внесения залога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Руководителя Верховного суда Князева поймали на взятке в 3 миллиона долларов

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