Дело об изнасиловании женщины в кагарлыкском отделении полиции: с должностей уволили почти два десятка человек

В указанном подразделении было проведено служебное расследование и переаттестация.
По делу об изнасиловании девушки в кагарлыкском отделении полиции с должностей уволили 18 человек.
Об этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сообщила в интервью изданию "Уважение. Кампания против сексизма в медиа и политике".
"В указанном подразделении провели служебное расследование и переаттестацию. В результате 18 человек уволены с должностей, около 15 работников — со службы в полиции, а к части применили дисциплинарные взыскания", — сообщила Павличенко.
По словам заместителя министра, ведется системная работа по выявлению и очистке рядов системы Министерства внутренних дел от людей, которые "не достойны называться полицейскими".
Напомним:
- 24 мая 2020 года поступило сообщение, что в больницу города Кагарлык обратилась женщина с тяжелыми травмами. По ее словам это сделали полицейские в местном отделении. В Государственном бюро расследований начали расследование и объявили подозрение 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции отделения Николаю Кузиву. Руководство отделения отстранили, а подразделение расформировали и отправили на переаттестацию.
- Позже Государственное бюро расследований объявило подозрение оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции — Евгению Трофименко и Ярославу Левандюку. В октябре в Офисе генпрокурора объявили пятое подозрение бывшему руководителю ведомства Сергею Панасенко. Тот знал об издевательствах, которые творят его подчиненные, но им не мешал.