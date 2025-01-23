Дело об обороне Харьковщины: как судят бывших командиров и какая реакция общества

Правоохранители задержали бывших командиров ВСУ – двух украинских генералов и полковника.

Им выдвигают подозрения в служебной халатности, в результате которой российские войска смогли захватить часть Харьковщины в мае 2024 года.

Недавно суд избрал меры пресечения фигурантам дела Двум – с правом внесения залога.

Как разворачиваются события вокруг скандала с генералами и отреагировало общество – читайте в материале ТСН.ua.

Задержание военных

Трех должностных лиц ВСУ задержали за халатное отношение к военной службе, что привело к потере в мае 2024 года части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района, личному составу и вооружению бригады, срыву мер по обеспечению устойчивой обороны государственной границы Украины, сообщает Офис Генпрокурора.

Суд избирает меру пресечения

В Печерском районном суде, в Киеве 21 состоялись слушания, на котором выбирали меры пресечения для трех военных, подозреваемых в ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году.

ТСН.ua сообщал ранее, что фигурантами дела являются бригадный генерал Юрий Галушкин (экскомандующий оперативно-тактического управления "Харьков"), генерал-лейтенант Артур Горбенко (экскомандир 125 (львовской) бригады территориальной обороны) и полковник Илья Лапин (бывший командир 4 ОМБр).

Как сообщает Общественное, Горбенко назначили два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 миллионов гривен – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме пять миллионов гривен. внесение залога. Он планирует обжаловать это решение.

После внесения залога Галушкина снова задержали

В среду, 22 января при Галушкине внесли залог в пять миллионов гривен. Однако к вечеру работники Государственного бюро расследований его снова задержали.

В ДБР отметили, что во время расследования удалось выяснить новые факты в прорыве фронта в Харьковской области. 125 обр ТрО.

В ведомстве сообщают, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятный", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что привело к трагическим событиям на линии фронта.

Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТРО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.

Также в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня наших военнослужащих.

Галущенко впоследствии объявят о новом подозрении по части 5 статьи 27, статье 429 УК Украины: содействие в самовольном уходе с поля боя или отказ действовать оружием.

Зеленский отреагировал на задержание

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения к украинкам и украинцам 21 января прокомментировал задержание военкомов и отметил, что преступные ошибки в руководстве бригадами нуждаются в расследовании и справедливых ответах.

"Сегодня тоже есть хорошая работа Службы безопасности Украины, ДБР, Национальной полиции, прокуратуры по справедливости в Украине, в частности по военным делам. И денежные "военкомы", и ситуации, как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и снова выйти на Харьков и преступные ошибки в руководстве бригадами – все это требует расследования и справедливых ответов", – сказал Зеленский.

Реакция общества

Задержание и суд над бывшими командирами ВСУ повлекло за собой резонанс среди украинцев.

Заметим, что многие военные начали заявлять о своей поддержке Юрию Галушкину.

Журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова называет суд над офицерами "попыткой унизить армию и показать офицерам, что они в системе никто".

Начальник Департамента патрульной полиции генерал Евгений Жуков, комментируя дело, отметил, что их должны рассматривать грамотно и с честью.

Как считает Жуков, подсудимый должен быть форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой, "а не в клетке как опасный преступник".

Сообщение Евгения Жукова/Скриншот Facebook

Офицер ВСУ Мирослав Гай назвал второе задержание Галушкина "чисто московским методом", а таковы действия пытками ВСУ, а военный Дмитрий Марченко считает, что суд над этими военными является уничтожением армии и демотивацией войска.

Сообщение Мирослава Гая/Скриншот Facebook

Мэр города Львова Андрей Садовый и бывший глава Ровно Александр Третяк встали на защиту Юрия Галушкина.

"Стыд и позор! Арест боевого генерала Галушкина – это удар по всем, кто отстаивает Украину! Судебная система выполняет все прихоти сверху", – написал Третьяк в Facebook.

По его словам, в суде найдут любые причины запятнать репутацию и посадить.

В свою очередь Садовый надеется, что суд учтет тот факт, что Галушкин, будучи на пенсии, решил отправиться на фронт.

Сообщение Андрея Садового/Скриншот Facebook

Также свою поддержку Галушкину выразил командир роты огневой поддержки в 112 бригаде ТРО Максим Грищук.

"Не буду давать оценку уголовному производству, но имею полное моральное право поддерживать и выражаю свое уважение и поддержку Юрию Алимовичу", – написал он.

Журналистка Украинской Правды Ольга Кириленко в своем сообщении на Facebook отметила, что бывший комбриг 125 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Артур Горбенко рассказывал свою версию событий произошедшего на Харьковщине. Согласно рассказу Горбенко, прорыв на Харьковщине произошел из-за нехватки людей и

"Запугивая и нагибая людей, которые вложили в свои подразделения душу, время и знания, мы существенно сужаем круг тех хороших людей, кто хочет и может занять должность комбрига – которая очень изнурительна, неблагодарна и, конечно, со своим кладбищем", – написала журналистка .

Напротив поддержке экскеровников, военный Александр Бабич, позывной Док, одобряет арест бывших командиров и отмечает, что из-за халатности такого руководства погиб его собрат.

Сообщение Александра Бабича/Скриншот Facebook

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что суд принял решение о мере пресечения для экскомандующего 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина.

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