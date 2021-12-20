Дело об убийстве бизнесмена: экс-глава МИД Кожара вышел под залог

Условия его домашнего ареста пока неизвестны.

Бывший глава МИД Украины Леонид Кожара, фигурирующий по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, заплатил залог и вышел на свободу из СИЗО.

Об этом сообщила дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая.

По ее словам, условия его домашнего ареста пока неизвестны.

"Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. И да, скоро будет два года, как продолжаются судебные разбирательства. Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли. И электронных браслетов у государства, конечно же, нет", — отметила Старицкая.

Адвокат Кожары Денис Ломанов в комментарии "Суспильному" подтвердил эту информацию.

Напомним, 21 февраля 2020 года в имении министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого. 22 февраля национальная полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала начатое уголовное производство из самоубийства на умышленное убийство.

Якобы во время застолья у Кожары возник конфликт со Старицким, переросший в драку. Предполагается, что экс-министр ударил Старицкого пистолетом в затылок, а затем выстрелил в голову.