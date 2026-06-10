Подозреваемый в убийстве Иотны Фарион Вячеслав Зинченко

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Адвокату Ларисе Криворучко, которая представляет интересы Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, остановили право на занятие адвокатской деятельностью сроком на один год.

Об этом сообщил львовский журналист Николай Савельев в Facebook

По его словам, соответствующее дисциплинарное взыскание применила Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Винницкой области из-за грубого нарушения правил адвокатской этики. Речь идет об обстоятельствах, связанных с рассмотрением дела в Ужгородском городском суде в 2025 году.

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При этом журналист подчеркнул, что указанное нарушение не касается уголовного производства по убийству Ирины Фарион.

В подтверждение своих слов Савельев обнародовал скриншоты из профиля адвоката в Едином реестре адвокатов Украины.

В них указано, что право на занятие адвокатской деятельностью остановлено с 5 июня 2026 года до 5 июня 2027 года на основании решения дисциплинарной палаты КДКА Винницкой области.

В связи с этим, отмечает журналист, Вячеслав Зинченко фактически остался без своего защитника по резонансному делу.

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В то же время сама Лариса Криворучко заявила в Facebook, что считает дисциплинарные производства в отношении себя частью «целенаправленной кампании давления». По ее словам, активизация информационных атак и попыток привлечения ее к дисциплинарной ответственности совпала с ее участием в защите Зинченко.

Адвокат также сообщила, что намерена обжаловать принятые в отношении нее решения и добиваться их правовой оценки в установленном законом порядке.

Согласно законодательству, решение КДКА может быть обжаловано в Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суде в течение 30 дней.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года. Около 19:30 во Львове на улице Масарика неизвестный мужчина выстрелил в нее. Ученая была госпитализирована с огнестрельным ранением головы и скончалась в больнице. Несмотря на проведенную операцию Фарион умерла после 23:00 того же дня.

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После длительного расследования, в котором, в частности, проверялась версия о причастности российских неонацистов, правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра.

26 июля того же года избрали меру пресечения для Зинченко — содержание под стражей без права внесения залога на 60 дней. Позже, в декабре 2024-го, дело переквалифицировали и направили в суд по статьям «Умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости» и «Незаконное обращение с оружием». На данный момент подозреваемый вину не признает.

Во время судебного заседания в апреле 2026 года обвиняемый Вячеслав Зинченко пытался совершить самоубийство. Он хотел повеситься на футболке.

Также он заявил о своей неготовности участвовать в процессе из-за состояния, связанного с голодовкой против «несправедливого суда». Впоследствии Зинченко потерял сознание, к нему вызвали медиков скорой помощи

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