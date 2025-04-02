Дело об убийстве Фарион: появились новые сдвиги и заявления (видео)

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион — Вячеслава Зинченко / © ТСН.ua

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В ходе судебного заседания по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион стало известно, что портретная экспертиза подтвердила личность подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко.

Об этом шла речь на заседании 2 апреля.

Портретная экспертиза доказала, что на фото подозреваемого в убийстве Фарион зафиксирован именно Зинченко. По словам прокурора, это один и тот же человек.

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Также в суде показали переписку подозреваемого с продавцом на OLX, у которого парень хотел купить большие черные очки. Когда тех не оказалось, покупатель согласился на белые.

Адвокат Зинченко заявил в суде, что его подзащитному угрожают в соцсетях. Кроме того, фигуранту дела заменили сокамерников. Адвокат требует усилить безопасность Зинченко и разместить его в одиночной камере.

Дата публикации 14:29, 02.04.25 Количество просмотров 16 В деле об убийстве Фарион появились новые сдвиги

Напомним, в январе дочь погибшего языковеда София Семчишин заявила, что Фарион пытались убить на два дня раньше и опубликовала видео якобы неудачной попытки убийства матери.