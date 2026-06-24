Дело об убийстве Ирины Фарион: Зинченко объяснил, почему не готов свидетельствовать

Вячеслав Зинченко / © Суспільне

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В Шевченковском районном суде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Обвиняемый в совершении преступления Вячеслав Зинченко заявил, что пока не готов свидетельствовать, поскольку защита не завершила ознакомление со всеми материалами производства.

Об этом сообщает «Общественное».

Дело об убийстве Фарион — новые подробности

В ходе заседания фигурант дела подтвердил желание дать показания в будущем. Однако отметил незавершенный этап подготовки правовой позиции.

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«На данный момент я не готов. Адвокат не полностью ознакомился с материалами дела. Позиция не согласована. К дебатам полноценно я не готов, но вообще желаю высказаться», — отметил Вячеслав Зинченко.

Его адвокат Лариса Криворучко объяснила задержку препятствиями в коммуникации с подзащитным. По ее словам, администрация Львовского СИЗО ограничивает возможность дистанционного общения, требуя специальное решение суда для телефонных разговоров.

«Я хочу сказать, что мы с Зинченко частично согласовали позицию. Почему? Ему запретил начальник СИЗО Львова звонить мне, соответственно руководитель учреждения требует определение суда, чтобы позволить Зинченко контактировать со мной и согласовывать правовую позицию. Я считаю, что такие действия абсолютно незаконны. Поэтому я не могу реализовать и согласовать в полном объеме, хотя мы в принципе где-то на 75% готовы согласовать позицию», — отметила Лариса Криворучко.

Следующее судебное заседание назначено на 3 июля.

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Убийство Ирины Фарион — что известно

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года. Около 19:30 во Львове на улице Масарика неизвестный выстрелил в нее.

После продолжительного расследования, в котором, в частности, проверялась версия о причастности российских неонацистов, правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра.

Затем стало адвокату Ларисе Криворучко, представляющей интересы Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, остановили право на занятие адвокатской деятельностью сроком на один год.

К слову, во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион обвиняемый Вячеслав Зинченко потерял сознание.

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