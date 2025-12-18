Дело об убийстве Парубия: суд огласил решение в отношении подозреваемого

Подозреваемый в убийстве Андрей Сцельников / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Во Львове 18 декабря суд продлил меру пресечения Андрею Сцельникову, подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Фигурант останется под стражей.

Об этом сообщило «Радио Свобода».

Суд продлил срок содержания под стражей для Сцельникова еще на 60 суток — до 15 февраля включительно.

На заседании подозреваемый рассказал журналистам, что взял оружие в обустроенном «схроне», о месте которого ему сообщили другие люди. Кто именно его передал — не знает.

Сцельников также в очередной раз повторил, что убийство Парубия было актом личной мести власти «за все». В частности, это была якобы месть за сына, который воевал в 93-й бригаде и без вести пропал в Бахмуте.

Напомним, следствие по делу убийства Парубия получило принципиально важные доказательства: правоохранители нашли в тайнике пистолет, из которого 30 августа был застрелен политик. Подозреваемому, кроме умышленного убийства и незаконного обращения с оружием, инкриминируют государственную измену и глорификацию российской агрессии. Установлено, что фигурант длительное время готовился к преступлению, получил указания и оружие от кураторов из РФ, а также передавал вражеским спецслужбам разведданные о перемещении подразделений ВСУ.