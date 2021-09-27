Дело об убийстве журналиста Шеремета: суд отпустил под ночной домашний арест Андрея Антоненко

Срок действия нового пресечения — до 27 ноября включительно.

Суд изменил музыканту, ветерану АТО Андрею Антоненко, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

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Соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева, пишет "УНИАН".

"Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично: изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на домашний арест в определенный период суток с применением электронного средства контроля, запретив покидать место своего проживания... с 23:00 до 6:00... по 27 ноября включительно", — зачитала фрагмент постановления председательствующая судья Оксана Голуб.

Стоит отметить, что, кроме Антоненко, в причастности к убийству подозревают еще детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Кузьменко находится под ночным домашним арестом, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Напомним:

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета . Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.

. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным. В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

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