Дело одесского экс-военкома Борисова: завершено расследование о незаконном обогащении

Бывший военком находится под стражей.
Завершено досудебное расследование бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам незаконного обогащения.
Об этом сообщил Офис генрокурора.
Согласно материалам следствия, экс-военком во время пребывания в должности приобрел активы на почти 150 млн грн, не имея таких доходов. Установлено, что после полномасштабного вторжения по его поручению члены семьи приобрели в Испании объекты недвижимости и автомобили премиум класса. Официальный общий доход семьи не покрывал эти расходы.
По поручению прокурора следователь ДБР сообщил стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам для ознакомления. Бывший военком находится под стражей.
Материалы по факту неявки экс-военкома Одесского ОТЦК и СП на службу и уклонение от военной службы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Скандал с одесским военкомом
Во время полномасштабной войны Одесса регулярно фигурировала в новостях о скандалах, связанных с жесткими методами проведения всеобщей мобилизации и другими правонарушениями.
В июне "Украинская правда" опубликовала расследование о том, что жена, мать и теща одесского военкома Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрели недвижимость в Испании, которая стоит миллионы евро. Кроме того, их автопарк состоит из таких дорогих автомобилей, как Mercedes-Benz EQV, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.
Из-за скандала президент поручил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова.
Сам же Борисов неожиданно исчез, как только ДБР объявили ему подозрение в незаконном обогащении на рекордные 188 миллионов гривен. Его искали два дня, СМИ предполагали, что он уже за границей. Но следователи нашли его в Киеве, да еще и недалеко от офиса самого бюро.
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