Дело Поплавского: все детали обысков и громкие скандалы ректора

Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. Одним из главных фигурантов расследования стал многолетний руководитель заведения эпатажный Михаил Поплавский.

ТСН.ua собрал все подробности громкого конфликта.

По данным Офиса генпрокурора и источников ТСН.ua, руководство университета в сговоре с чиновниками МОН годами наживалось на программе подготовки кадров. Суть аферы была циничной и простой: в официальные документы вносили «мертвые души».

«Фигуранты могли завышать количество студентов и работников, увеличивать штатное расписание, чтобы получать больше финансирования. Часть этих студентов и учебных часов существовала только на бумаге», — отмечают в правоохранительных органах.

В общей сложности через схему прошло около 760 миллионов гривен. Деньги обналичивались и распределялись между участниками. Более того, следователи проверяют, не записывали ли в отчетность студентов из частного заведения Поплавского, чтобы содержать их за счет госбюджета.

Обыски и «домашний образ» экс-ректора

Силовики провели более 20 обысков, в том числе в квартирах самого Поплавского.

Как утверждает Oboz.ua, для 76-летнего артиста визит стал неожиданностью.

Его застали в элитных бежевых тапочках от Tommy Hilfiger стоимостью около 4500 гривен.

Источники ТСН.ua добавляют, что «поющий ректор» за последнее время заметно «сдал»: «Он заметно состарился. Во время обыска были изъяты телефоны, жесткие диски и печати. Пока речь о задержании не идет, но круг подозреваемых расширяется».

Почему Поплавский потерял должность ректора

Михаил Поплавский более 30 лет возглавлял Киевский национальный университет культуры и искусств — с 1995 по 2014 год он был ректором, а впоследствии, после изменений в законодательстве, занимал пост президента вуза, сохраняя влияние на управление заведением.

В 2021 году его переизбрали на пост президента, который он занимал до февраля 2026 года.

Поплавский покинул должность по истечении срока контракта. Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что сейчас обязанности ректора выполняет профессор Игорь Комарницкий — до проведения выборов нового руководителя университета.

Сексуальные домогательства: «бильярд на поцелуи»

На фоне финансового скандала с новой силой разразились давние обвинения в домогательствах. Выпускница вуза Владислава Коренная рассказала историю о том, как ректор пытался склонить ее к близости.

По словам девушки, в 2021 году ее фактически вывезли в загородный дом, где заставляли пить алкоголь и играть в бильярд.

«Схема игры очень проста: если шар попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два. Когда я отказывалась — меня крыли матом», — поделилась Владислава.

Она также добавила, что Поплавский хвастался своим влиянием и рассказывал, кого еще из девушек, в том числе несовершеннолетних, он добивался.

По ее словам, после нескольких часов давления она попросила уехать, и ей вызвали водителя.

В своем сообщении девушка не называет имен, однако в комментариях уточняет, что речь идет о Михаиле Поплавском.

Hromadske пытались получить комментарий в администрации университета, но ответа не получили.

«Телки», «малые» и вареники: каким было отношение к студентам

Во время одного из дней открытых дверей он публично унизил девушку, которая спросила об угощении: «Посмотри на себя, еще вареники тебе».

Когда студенты возмутились его обращениями «телки» и «малые», Поплавский назвал это «пиаром»: «Это провокация! Если нет скандала, я его придумаю. Я буду обращаться на "ты". Я к студентам на "вы" не обращаюсь».

Студенты также признавались, что вместо учебы часто работали «бесплатной массовкой»: шили сценические костюмы для ректора или создавали иллюзию поддержки на его телесъемках.

От шахты к «юному орлу»: путь к богатству

Михаил Поплавский родился в селе Кировоградской области. Окончил ПТУ в Горловке, работал машинистом электровоза в шахте.

После службы в армии и работы директором дома культуры села Великие Трояны Кировоградской области 25-летний Поплавский в 1975 году стал студентом первого курса Киевского государственного института культуры, который окончил с отличием.

А в 1993 году уже возглавил малоизвестное тогда заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине.

Развивая университет, Поплавский шокировал украинский шоу-бизнес, запустив пиар-проект «Поющий ректор как технология» по раскрутке Киевского университета культуры, когда впервые вышел на сцену с песней «Юный орел».

В 2006-2010 годах Поплавский дал ряд концертов, которые назывались «прощальными» в разных городах Украины, что не помешало, однако, продолжить Поплавскому выступать и дальше. Позже Поплавский публично объявлял о «завершении» певческой карьеры в 2013-м и 2019 году.