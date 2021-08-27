Дело президента Национальной академии аграрных наук Украины передали в суд: ему грозит 12 лет тюрьмы

Главу НААН обвиняют в получении взяток — в частности, в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем.

В пятницу, 27 августа, обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало, который был отстранен от должности на время следствия, было направлено в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Президент НААН Украины обвиняется в получении неправомерной выгоды в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН", — говорится в сообщении.

Кроме того, Яросав Гадзало обвиняется в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 4 миллионов гривен от одного из субъектов хозяйственной деятельности.

За такую сумму он якобы обещал назначить нужного руководителя в одном из государственных сельскохозяйственных предприятий, входящих в структуру НААН, и предоставить возможность коммерческому предприятию продолжать сотрудничество с государственным учреждением на основании ранее заключенных договоров по оказанию услуг по обработке земли.

В сообщении пресс-службы Нацполиции подчеркнули, что по двум фактам получения взяток обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее председатель Харьковского областного совета Артура Товмасян обвинили во взяточничестве. Следователи выяснили, что он со своим заместителем якобы требовали деньги у директора коммунального предприятия.

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