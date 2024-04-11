Дело СБУшника Шила хотят максимально скрыть от общества – ВАКС отказался назвать, кто внес за него залог 30 млн

Шило – подозреваемый в причастности к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.

Высший антикоррупционный суд отказался называть, кто внес 30 млн грн залога за бывшего советника Офиса президента Украины и чиновника СБУ Артема Шила.

Об этом свидетельствует ответ ВАКС на запрос журналистов издания The Page, сообщила журналистка Кира Иванова.

Так, в антикоррупционном суде не назвали, кто внес многомиллионный залог за Шила, сославшись на конфиденциальность информации и якобы отсутствие общественного интереса.

"Запрашиваемая Вами информация о фамилии, имени и отчестве лиц, внесших залог за указанное в запросе лицо, относится к конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен для защиты права на конфиденциальность и предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально", – говорится в ответе ВАКС.

Там добавили, что разглашение этой информации якобы приведет к вмешательству в частную жизнь лиц в связи с распространением их персональных данных.

"Общественный интерес в получении запрашиваемой информации, который преобладал бы потенциальный ущерб от ее обнародования, из содержания Вашего запроса не установлен, поэтому (…) указанные выше сведения не могут быть предоставлены", – резюмировали в суде.

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Ответ ВАКС на запрос издания The Page по поводу залога по Артему Шило

Напомним, в начале апреля НАБУ и САП разоблачили группу, завладевшую почти 95 млн грн на закупке трансформаторов по завышенным ценам для "Укрзализныци". Правоохранители задержали лидера, соорганизатора и двух участников организованной группы.

Среди задержанных оказался и Шило. Ему объявили подозрение и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн. Этот залог за СБУшника был внесен в тот же день.

Знакомые с Шилом нардепы намекнули, что залог в 30 млн грн за него могла внести определенная группа влияния.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как жил, где тратил и как прятал состояние Артем Шило? Экс-работник СБУ вышел из СИЗО под залог!

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