Дело Семенченко: СБУ завершила расследование и направила акт в суд

В уголовном производстве сообщено о подозрении 9 лицам.

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу бывшего народного депутата Семена Семенченко и других соучастников, среди которых внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Соответствующий обвинительный акт будет рассматриваться Шевченковским районным судом г. Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили Семен Семенченко и другие организаторы создали частную незаконную военную компанию. В НЗФ входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

"Также досудебным следствием доказаны организации Семеном Семенченко террористического акта в июле 2019 года. Речь идет о выстреле из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО "Информационное Агентство "112-Украина", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении и направлен обвинительный акт в отношении 9 человек.

Какие статьи инкриминируют Семенченко и Шевченко:

Семенченко С.И. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины;

Шевченко Е.С. — в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 УК Украины.

Напомним, Семенченко подозревают в создании частной военной компании, вербовавшей ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp, имеющей офисы в США, Польше, Ираке и Кении.