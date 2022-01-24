Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом

Следующее заседание по этому делу состоится 9 февраля.
Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом двух обвиняемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.
Об этом заявила председательствующая судья Оксана Голуб.
"Ходатайство... об изменении меры пресечения по домашнему аресту на личное обязательство оставить без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Следующее заседание по этому делу состоится 9 февраля.
Как уточнил Укринформ, также суд оставил без удовлетворения ходатайство защитника Кузьменко на предоставление временного доступа к ряду документов, которые находятся во владении Офиса генпрокурора, Администрации Государственной пограничной службы и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Напомним:
- Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналист был похоронен в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого находился Шеремет. Также было сообщено, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.
- 12 декабря 2019 г. Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 лет. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирургиню детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу – военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.
- В то же время, общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех троих к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, противоречащих версии следствия.