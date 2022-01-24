Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом

Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом

Следующее заседание по этому делу состоится 9 февраля.

Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом двух обвиняемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Об этом заявила председательствующая судья Оксана Голуб.

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"Ходатайство... об изменении меры пресечения по домашнему аресту на личное обязательство оставить без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Следующее заседание по этому делу состоится 9 февраля.

Как уточнил Укринформ, также суд оставил без удовлетворения ходатайство защитника Кузьменко на предоставление временного доступа к ряду документов, которые находятся во владении Офиса генпрокурора, Администрации Государственной пограничной службы и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Напомним: