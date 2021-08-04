Дело Шеремета: подозреваемой Юлии Кузьменко суд изменил меру пресечения

Домашний арест теперь только на ночное время.

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко из круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом на ночной домашний арест.

Об этом значится в постановлении суда на заседании, которое состоялось сегодня.

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"Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения (Кузьменко — ред.) Удовлетворить частично, изменив круглосуточный домашний арест с использованием электронного контроля на домашний арест ... — с 23.00 до 6.00 ...", — говорится в постановлении.

Кузьменко на своей странице в социальной сети показала, что уже будет без электронного браслета и призвала это отпраздновать с ней.

Аааааа, я на вулиці і без браслета!!!!!!!! Розділить радість зі мною і випийте ввечері келих мого улюбленого білого сухого вина - або щось на ваш вибір!❤️❤️❤️ Опубліковано Julia Kiyan Kuzmenko Середа, 4 серпня 2021 р.

Напомним

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета . Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирургиню детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугар. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.

. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирургиню детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугар. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным. В то же время общественные активисты сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

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