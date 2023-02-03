Дело скандального Насирова: правоохранители закончили следствие о взятке в 722 млн гривен

Правоохранители закончили расследование дела по эксчельнику Государственной фискальной службы Роману Насирову и его советнику. Их обоих подозревают в получении взятки, сумма которой 722 млн грн.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Следствие установили, что в течение 2015-2016 годов руководитель ДФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн. гривен неправомерной выгоды. Взятки дал владелец компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

Отмечается, что средства насчитали в иностранной валюте — это 5,5 млн долларов и 21 млн евро из-за ряда компаний. Они были зарегистрированы за границей и принадлежали владельцу одного из агрохолдингов. Эксчиновник выводил деньги через предприятия-нерезиденты. Контроль за их деятельностью осуществлялся непосредственно Насиров, его советник и родственники.

"Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставок продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту", — говорится в сообщении САП.

Действия Насирова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса — "подкуп лица, оказывающего публичные услуги". Его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368. Следствие по владельцу агрохолдинга продолжается.

Напомним, Романа Насирова задерживали по подозрению в коррупционных действиях еще в 2017 году. Впоследствии он якобы имел проблемы со здоровьем, а потому некоторое время был на лечении в "Феофане". В начале 2018-го Кабмин уволил главу ГФС с должности.

В ноябре 2019 года ВАКС начал рассматривать дело против Насирова. Впрочем, только в октябре прошлого года был арестован Насиров с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

Читайте также: