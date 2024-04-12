Дело "смотрящих" за Винницкой областью уже в суде: что грозит обвиняемым

Банда, разоблаченная шесть месяцев назад, терроризировала жителей региона более десяти лет.

В октябре прошлого года в Виннице разоблачили организованную преступную группировку, которую возглавлял так называемый "смотрящий" по региону. Этот криминальный авторитет был хорошо известен правоохранительным органам, имел несколько судимостей, в том числе за убийство.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины

Вместе со "смотрящим" полиция задержала еще двух подозреваемых: криминального авторитета под санкциями СНБО и руководителя силового блока ОПГ, который был "смотрящим" за городом.

Следствие установило, что эти люди более десяти лет держали в страхе жителей города и области. Они требовали деньги за вымышленные долги, а непокорным угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

"Следователи Нацполиции задокументировали, как бандиты требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долларов и угрожали убийством после того, как он продал земельный участок более чем за 2,6 млн грн. Они считали, что любые сделки на территории Винницкой области возможны только после их согласия, а за это нужно платить", – рассказали в Нацполиции.

Именно при передаче части этой суммы и были выдержаны все три вымогателя. Обыск мест проживания обвиняемых предоставил полиции новые доказательства: оружие, "долговые" расписки, мобильные телефоны и крупную сумму наличных денег.

По завершению досудебного расследования фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Следователи уже передали дело в суд. За совершенные преступления вымогателям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Комар", который был так называемым "смотрящим" за Винницкой областью.

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