Дело старейшей матери Украины о домашнем насилии: какое решение принял суд

По словам 78-летней матери, девочка не подтвердила в суде факты избиения.
Дело против самой старшей роженицы Украины, 78-летняя жительница Чернигова Валентины Подвербной, которая якобы совершала домашнее насилие над 12-летней дочерью, было закрыто.
Об этом передает "Суспільне".
"Закрытое дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Все доказательства собрали, допросили всех, материалы, которые были исследованы, судья не увидела состава административного правонарушения. Мать не совершала насилия в отношении дочери, не обоснованный протокол подлежит закрытию", — рассказал защитник Подвербной Андрей Котенок.
По его словам, девочка не подтвердила в суде факты избиения.
"Что в отношении нее совершали насилие, она не говорила, не было такого. Говорит: я люблю маму...", — сказал Андрей Котенок.
Отметим, что дело рассматривалось в закрытом режиме.
Напомним, 24 апреля на странице в Instagram дочери Подвербной Анны-Марии впервые появилось сообщение о том, что якобы мать издевается и бьет ее. Девочка сообщила, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства.
После этого социальные службы изъяли дочь до решения суда. Соседи также подтвердили, что из квартиры Подвербной постоянно раздавались крики, а мать не пускала домой никого, даже полицию и соцслужбу.
В марте этого года суд уже рассматривал дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей и совершению психологического насилия Подвербной. Однако дело тогда тоже закрыли.
Напомним, Валентина Пидвербная известна тем, что родила ее в возрасте 65 лет и была в то время, в 2011 году, самой старшей, у кого в Украине приняли роды.
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