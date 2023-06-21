Дело старейшей матери Украины о домашнем насилии: какое решение принял суд

По словам 78-летней матери, девочка не подтвердила в суде факты избиения.

Дело против самой старшей роженицы Украины, 78-летняя жительница Чернигова Валентины Подвербной, которая якобы совершала домашнее насилие над 12-летней дочерью, было закрыто.

Об этом передает "Суспільне".

"Закрытое дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Все доказательства собрали, допросили всех, материалы, которые были исследованы, судья не увидела состава административного правонарушения. Мать не совершала насилия в отношении дочери, не обоснованный протокол подлежит закрытию", — рассказал защитник Подвербной Андрей Котенок.

По его словам, девочка не подтвердила в суде факты избиения.

"Что в отношении нее совершали насилие, она не говорила, не было такого. Говорит: я люблю маму...", — сказал Андрей Котенок.

Отметим, что дело рассматривалось в закрытом режиме.

Напомним, 24 апреля на странице в Instagram дочери Подвербной Анны-Марии впервые появилось сообщение о том, что якобы мать издевается и бьет ее. Девочка сообщила, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства.

После этого социальные службы изъяли дочь до решения суда. Соседи также подтвердили, что из квартиры Подвербной постоянно раздавались крики, а мать не пускала домой никого, даже полицию и соцслужбу.

В марте этого года суд уже рассматривал дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей и совершению психологического насилия Подвербной. Однако дело тогда тоже закрыли.

Напомним, Валентина Пидвербная известна тем, что родила ее в возрасте 65 лет и была в то время, в 2011 году, самой старшей, у кого в Украине приняли роды.

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