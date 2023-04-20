Дело стоматолога из Ровно, которая избивала детей: через 2 года суд наконец-то принял решение

Стоматологиня была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Суд закрыл дело и освободил от уголовной ответственности сканадального стоматолога из Ровно Инну Кравчук, которая избивала детей-клиентов в своем кабинете.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных расследований.

Следствие установило четыре случая, когда стоматолог избивала детей – в 2020-м и начале 2021 года.

Стоматолог была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Представители потерпевших и прокурор не возражали против такого решения.

Напомним, что в феврале 2021 года в Сети распространили видео с камер наблюдения в кабинете стоматолога Инны Кравчук, где видно, как дантистка избивала и издевалась над детьми. Поэтому родители пострадавших написали в полицию 5 заявлений.

Впоследствии стало известно, что стоматолог не имела лицензии для работы с несовершеннолетними.

По информации местных СМИ, несмотря на скандал женщина продолжала работать в клинике. В июле 2021 года врача все же лишили лицензии.