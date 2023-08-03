Дело судьи, пьяным сбившего насмерть нацгвардейца: ГБР завершило расследование

Судьи грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ГБР завершило досудебное расследование в отношении судьи, наехавшего на 23-летнего нацгвардейца в Киеве, в результате чего парень погиб.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

Всего за время расследования проведено 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, химические, технические и другие.

Машина судьи

"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отъема биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью утаивания состояния алкогольного опьянения", — отметили в ДБР.

Несмотря на это выводы судебных экспертиз подтвердили содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено выводами других экспертиз.

По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказаны нарушения ПДД, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.

Место ДТП, где судья Тандыр сбил нацгвардейца / Фото: Государственное бюро расследований

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Судья насмерть сбил нацгвардейца: все детали

Напомним, 26 мая около полуночи судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил на блокопсту 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм погиб на месте аварии. У погибшего остались жена и трое детей.

По данным очевидцев, Алексей Тандыр на огромной скорости влетел в блокпост – тело парня улетело на три десятка метров. А в салоне изуродованного автомобиля нашли бутылку алкоголя.

Судья уверял, что не знает, откуда бутылка взялась в салоне машины.

Впоследствии стало известно, что судья Тандыр, совершивший смертельное ДТП, отличился освобождением от ответственности большого количества водителей, которые управляли под авто под хмельком.

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