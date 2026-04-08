Дело Тимошенко: НАБУ и САП завершили расследование – детали

Юлия Тимошенко.

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководителя депутатской фракции Верховной Рады. Фамилию фигуранта не назвали, но из материалов дела понятно, что речь идет о Юлии Тимошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ .

Ее подозревают в предложении оказать неправомерную выгоду. Заметим, руководители депутатской фракции сообщили о подозрении в январе 2026 года.

Следствие установило, что в декабре 2025 года руководитель фракции пыталась организовать системный механизм вознаграждений для парламентариев — с выплатами заранее в обмен на голосование «за» или «против», содержание или игнорирование в голосованиях.

НАБУ и САП завершили следствие по делу Юлии Тимошенко. / © НАБУ

Дело Тимошенко

14 января 2026 Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП относительно предложения предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Накануне прошли обыски в офисе ее политсилы «Батькивщина». Депутат опровергает все обвинения.

Уже 16 января Высший антикоррупционный суд избрал лидеру «Батькивщины» меру пресечения в виде залога в 33 млн грн. Заметим, что ее внесли менее чем через неделю. Кроме того, у Тимошенко было еще несколько обязательств. В частности, сдать свои сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами.

Впоследствии суд изменил меру пресечения для Тимошенко . Ей было разрешено свободно передвигаться по Украине и общаться с народными депутатами.

