Дело Тищенко: охранник нардепа признал вину и согласился свидетельствовать

Еще 7 ноября обвиняемый заключил соглашение о признании виновности и обязался сотрудничать со следствием.

Один из охранников скандального народного депутата Николая Тищенко, который был участником нападения на военного ветерана в Днепре в июне этого года, 39-летний киевлянин Константин Цубера признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием и давать показания.

Об этом стало известно из приговора Бабушкинского районного суда города Днепра, опубликованного в Едином госреестре судебных решений.

Хотя в опубликованном документе имя и фамилия осужденного скрыты, по обстоятельствам дела ясно, что речь идет именно об охраннике Цубере, обвиняемом в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека, совершенное по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УКУ.

В приговоре говорится, что 7 ноября обвиняемый заключил соглашение о признании виновности, обязался сотрудничать со следствием и давать обличительные показания против других лиц, причастных к уголовному правонарушению, в частности, против народного депутата Николая Тищенко.

Согласно соглашению с прокурором, охраннику депутата назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, в течение которых осужденный не должен совершить нового правонарушения и должен находиться под надзором уполномоченного органа по пробации.

После оглашения приговора Константину Цубере отменили меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Также ему вернули изъятые у него как вещественные доказательства вещи, среди которых пистолет "Форт" и патроны.

По сообщению в СМИ, ранее Цубера работал охранником в ночном клубе, а в 2017 году пытался устроиться работать патрульным в Управление патрульной полиции в Киеве.

Напомним, после задержания охранник нардепа Николая Тищенко Константин Цубера заявлял, что его судят незаконно, и даже угрожал покончить с собой. Когда его привели в зал суда, он требовал адвоката, который не явился на заседание.

Охраннику Тищенко не смогли избрать меру пресечения

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