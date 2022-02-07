Дело Трухина: ДБР изучило видео с более тысячи камер по направлению передвижения авто нардепа

В ДБР отмечают, что авария произошла именно на участке дороги, где камеры наблюдения были демонтированы.

В Государственном бюро расследований появились материалы по видеокамерам с Полтавы в Киев, которые фиксировали передвижение авто народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета. Это, в частности, зафиксировала и последняя в то время рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

В ДБР отмечают, что авария произошла именно на участке дороги, где камеры наблюдения были демонтированы.

В результате был назначен ряд экспертиз, которые должны установить личность водителя в момент ДТП.

"Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ на личность водителя", — говорят в ДБР.

Как сообщается, в настоящее время материалы дела уже насчитывают более 5 томов.

"После начала расследования ДБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были", — говорят в Госбюро расследований.

В Бюро собираются выяснить, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел. Кроме того, Бюро запросило интернет-издание "УП" с просьбой предоставить все имеющиеся материалы расследования и указать источники их поступления.

Следует отметить, что было допрошено значительное количество свидетелей, в частности сам народный депутат, другие участники происшествия, полицейские.

"Сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ДБР эту информацию", — отмечают в Бюро.

В то же время в ДБР отмечают, что никаких намерений объявлять подозрение полицейскому у следователей нет.

"ДБР в очередной раз призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП передать ее следователям", — говорится в сообщении.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. Тогда в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, он якобы был пьян, а тест на алкоголь проходить отказался.

Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

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