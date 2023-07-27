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Дело в отношении выявившего паспорт РФ у украинского судьи журналиста "Схем" закрыли после огласки

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Дело в отношении выявившего паспорт РФ у украинского судьи журналиста "Схем" закрыли после огласки

Журналист Георгий Шабаев нашел у судьи Донецкого окружного админсуда Людмилы Арестовой российское гражданство / Фото: УНИАН

Судья Донецкого окружного админсуда написала заявление журналисту в прокуратуру.

Дело в отношении журналиста программы "Схемы" – расследование и новости, разоблачающие высокопоставленную коррупцию, Георгия Шабаева о "вмешательстве в деятельность судьи", в которой обнаружили паспорт РФ, закрыли после огласки.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Следователи Национальной полиции в Славянске Донецкой области после огласки 27 июля закрыли уголовное производство о возможном вмешательстве в деятельность судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой — "в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения"", — сообщили в Офисе.

Напомним, расследователь программы "Схемы" Георгий Шабаев нашел у судьи Донецкого окружного админсуда Людмилы Арестовой российское гражданство. Установил, что она летала в Москву в 2014 году, используя для въезда в РФ свой паспорт российской гражданки. Неоднократно ездила в аннексированный Крым, где провела более 6 месяцев.

Тогда судья Донецкого окружного админсуда написала заявление журналисту в прокуратуру.

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Дата публикации
Просмотры
787
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