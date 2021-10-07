Дело "вагнеровцев": в ВСК заявили, что знают, кто отдал приказ о переносе спецоперации

Дело "вагнеровцев": в ВСК заявили, что знают, кто отдал приказ о переносе спецоперации

Данные украинской разведки дают основания полагать, что спецслужбы РФ знали о спецоперации.

Кто отдал приказ о переносе спецоперации по задержанию так называемых "вагнеровцев" — председатель временной следственной комиссии, депутат Марьяна Безугла заявила, что они уже владеют этой информацией, но пока эти данные остаются засекреченными.

Как рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 октября, об этом она сообщила во время общения с журналистами после очередного заседания.

Также Безугла рассказала, что данные украинской разведки, которые получила комиссия, дают основания считать, что российские спецслужбы знали о спецоперации еще в мае 2020 года. И о наличии таких рисков украинские правоохранители сообщали руководство страны. Кроме того, на последнем заседании ВСК выяснилось, что план спецоперации по захвату членов ППК "Вагнер" подписывал лично министр обороны Украины Андрей Таран.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевика российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным, белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона".

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным, белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона". Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направлял запрос о выдаче 28 человек. Среди них — 9 украинцев. Следствие установило, что эти лица воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем Беларусь вернула России 32 задержанных боевики ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался — у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевики ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался — у него белорусский паспорт. Впоследствии появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, якобы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Суд обязал ГБР расследовать возможную государственную измену президента Зеленского .

. Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации был еще на этапе подготовки.

Новости Украины: кто отдал приказ о переносе спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку