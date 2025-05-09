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- Украина
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Дело венгерских шпионов: в Киеве суд избрал подозреваемому меру пресечения
Одного из подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии суд отправил за решетку на 60 суток.
Шевченковский суд Киева в пятницу, 9 мая, избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в шпионской деятельности на пользу Венгрии.
Об этом сообщает «Суспільне».
По решению суда подозреваемый будет находиться под стражей по меньшей мере 60 суток, начиная со дня задержания, 8 мая.
По словам адвоката подозреваемого Михаила Якимчука, своим решением суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Пока неизвестно, будет ли подавать защита апелляцию, так как все дальнейшие действия еще необходимо согласовать с подзащитным.
Напомним, впервые в истории Украины СБУ разоблачила агентов военной разведки Венгрии. Агентская сеть военной разведки Венгрии, которая действовала на Закарпатье, собирала данные об обороне региона и настроениях населения.