Дело венгерских шпионов: в Киеве суд избрал подозреваемому меру пресечения

Суд принял содержание под стражей подозреваемого в шпионаже в пользу Венгрии / © Pixabay

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Шевченковский суд Киева в пятницу, 9 мая, избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в шпионской деятельности на пользу Венгрии.

Об этом сообщает «Суспільне».

По решению суда подозреваемый будет находиться под стражей по меньшей мере 60 суток, начиная со дня задержания, 8 мая.

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По словам адвоката подозреваемого Михаила Якимчука, своим решением суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Пока неизвестно, будет ли подавать защита апелляцию, так как все дальнейшие действия еще необходимо согласовать с подзащитным.

Напомним, впервые в истории Украины СБУ разоблачила агентов военной разведки Венгрии. Агентская сеть военной разведки Венгрии, которая действовала на Закарпатье, собирала данные об обороне региона и настроениях населения.