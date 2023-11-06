Дело Вячеслава Шаповалова: чем известен скандальный экс-замминистра обороны

СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова на растрате почти 1 млрд гривен.

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства его преступной деятельности.

ТСН.ua собрал информацию о деятельности Шаповалова, занимавшего должность замминистра обороны с 2021 по 2023 годы.

Истории с зимними формами и некачественными бронежилетами

В начале большой войны с Россией Минобороны приобрело у иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ. Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания. Минобороны не принимало их.

По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

Согласно материалам дела, в 2022 году Шаповалов в сговоре со своими подчиненными осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти один млрд гривен. Более того, следствие отметило, что по этим договорам были осуществлены стопроцентные оплаты. После того как продукция поступила в Украину, выяснилось, что она не отвечает украинским требованиям к качеству.

Ветровологозащитные куртки и штаны не были испытаны в лабораторных условиях, как того требуют правила, а лишь поверхностно по внешнему виду.

Шаповалова также подозревают в том, что с марта по август 2022 года он заключал контракты преимущественно с зарубежными поставщиками бронежилеты и каски, но в договорах отсутствовали пункты об ответственности поставщиков за качество продукции.

СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова на растрате почти 1 млрд гривен / Фото: Фото из открытых источников

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ

В конце 2022 года в Сеть попали документы, по которым чиновники Минобороны заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для ВСУ в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Тогда в Минобороны эти данные сразу же опровергли и заявили, что это "ложь и манипуляция". Минобороны добавило, что обратится в СБУ из-за материала о закупке продовольствия.

После скандала с закупками Минобороны у Зеленского анонсировали аудит и расследование.

Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. В январе 2023 года чиновник попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

В отставку подал и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. 1 февраля СБУ вручила им обоим подозрения.

В НАБУ сообщили, что их детективы расследуют закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Расследование по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

Зимой 2023-го, Печерский районный суд города Киева назначил меру пресечения освобожденному от должности Вячеславу Шаповалову. Ему назначили под стражей на время следствия с возможностью выйти на свободу под залог в размере 402 миллиона 600 тысяч гривен.

В октябре состоялся очередной суд по делу Шаповалова, но его и дальше не выпустили из-под стражи, но уменьшили размер залога до 50 миллионов гривен.

Напомним, на основании доказательств и материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра Шаповалову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

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