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"Дельта" активно распространяется по Украине: в Полтавской области подтвердили 30 случаев нового штамма

"Дельта" активно распространяется по Украине: в Полтавской области подтвердили 30 случаев нового штамма

Associated Press

В Украине зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом "Дельта".

Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Украине. В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА, пишет РБК-Украина.

"30 случаев "Дельты" в Полтавской области. 11 из них — в Полтавской громаде", — отметили там.

Напомним

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