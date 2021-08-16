"Дельта" активно распространяется по Украине: в Полтавской области подтвердили 30 случаев нового штамма

"Дельта" активно распространяется по Украине: в Полтавской области подтвердили 30 случаев нового штамма

В Украине зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом "Дельта".

Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Украине. В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА, пишет РБК-Украина.

"30 случаев "Дельты" в Полтавской области. 11 из них — в Полтавской громаде", — отметили там.

Напомним

В Украине зафиксировано более 300 случаев и нфицирования штаммом "Дельта". По прогнозам эпидемиологов, от следующей недели количество больных начнет ощутимо расти. В связи с потенциальной очередной волной коронавируса Минздрав уже начал подготовку к вспышке.

нфицирования штаммом "Дельта". По прогнозам эпидемиологов, от следующей недели количество больных начнет ощутимо расти. В связи с потенциальной очередной волной коронавируса Минздрав уже начал подготовку к вспышке. Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

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