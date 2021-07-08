"Дельта" может заполонить Украину уже через несколько недель: эпидемиолог предупредила о вспышке коронавируса

Любой штамм, который возник в другой стране, может попасть и в Украину, поскольку люди активно перемещаются.
Вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.
Об этом заявила врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина.
Она пояснила, что любой штамм, который возник в другой стране, может попасть в Украину. Причина в активном перемещении людей, в частности, через авиасообщение.
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"Поэтому вспышка "Дельта" штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, он будет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", — заявила эпидемиолог.
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