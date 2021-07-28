"Дельта" распространяется по Украине: выявлено уже 17 случаев мутировавшего штамма

Большинство из этих 17 человек посещали Россию или другие страны, где фиксируется стремительное распространение "Дельты".

По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта"-штамом коронавируса. Преимущественно эти случаи зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин 28 июля на брифинге на телеканале "Украина 24".

"По поводу Украины, на сегодня у нас выявлено 17 случаев" Дельта "-штама ... Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", — отметил Кузин.

По его словам, случаи были подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. "Среди лиц, зарегистрированных по состоянию на сегодня (17 человек. — Ред.), Подавляющее большинство из них имела опыт путешествия в Российской Федерации или за рубеж, где фиксируются вспышки, связанные с "Дельта"-штамом", — добавил главный санврач.

Он также подтвердил смерть одного из пациентов с вариантом "Дельта" в Украине. Это лицо имело сопутствующие заболевания.

Напомним, Украина ужесточает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

Кроме этого, Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, которые возвращаются из России и Индии, где фиксируют значительное распространение опасного индийского штамма "Дельта".

Новости мира: из-за штамм коронавируса "Дельта" Украина ужесточает правила пересечения границы

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