"Дельта" разноситься по регионам: первый случай индийского штамма обнаружили под Полтавой

"Дельта" разноситься по регионам: первый случай индийского штамма обнаружили под Полтавой

Зараженная "Дельтой" пациентка лечилась дома

В Кременчугском районе Полтавской области зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта". Заболела жительница села Градижск.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на полтавских чиновников.

"Дельту" у женщины обнаружили в ходе исследования образцов в киевском Институте молекулярной биологии Национальной академии наук. Учреждению прислали образцы больных COVID-19, чтобы отслеживать появление штамма" Дельта "на территории области. Результат исследования получили 4 августа.

По словам заведующего отделением Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Андрея Байбарза, штамм "Дельта" обнаружили у жительницы села Градижск Кременчугского района. Обстоятельства заражения пока устанавливается. Есть вероятность, что заражение произошло на территории области.

Байбарза добавил, что течение "Дельты" в пациентки не было затруднено, женщина лечилась дома. Сейчас пациентка, которая подхватила "Дельту", выздоровела.

Напомним, что новый штамм коронавируса "Дельта" сейчас распространяется в мире быстрыми темпами. Академик НАН Украины Сергей Комисаренко прогнозирует, что в Украине уже в сентябре также может произойти его всплеск.

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Между тем в областной инфекционной больнице выздоровели трое пациентов с коронавирусом, в которых был подтвержден штамм "Дельта".

Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вспышка индийского штамма коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021 года, в худшем случае — даже в середине августа.

Как сообщалось, заслуженный врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

Между тем главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в восточных областях Украины.

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