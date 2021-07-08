"Дельта" — штамм может снизить естественный иммунитет после перенесенного коронавируса: чем это грозит

"Дельта" — штамм может снизить естественный иммунитет после перенесенного коронавируса: чем это грозит

Штамм "Дельта" довольно быстро замещает все остальные штаммы.

Коронавирус продолжает мутировать. Ученые обнаруживают новые штаммы, которые могут отличаться от предыдущих симптомами, скоростью распространения, заразностью, но все они остаются опасными для людей. "Дельта" - не последняя мутация коронавируса.

Штамм коронавируса "Дельта" способен снижать естественный иммунитет организма после перенесенной болезни на 60%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые провели INSACOG, имперский колледж Лондона и Копенгагенский университет в Дели.

По словам ученых, индийский вариант отличается от других штаммов высоким уровнем передачи и может снижать защиту от предыдущих инфекций до 60%.

Специалисты проанализировали данные населения из индийского города Дели, у которых были антитела от COVID-19 во время четвертой волны коронавируса.

Они выяснили, что действительно штамм "Дельта" устойчив и заразнее других вариантjd коронавируса. Эта мутация привела к увеличению новых случаев заболевании в городе в 10 раз, с примерно 2500 до 25 тысяч ежедневных случаев в течение двух недель.

Модельные исследования, проведенные командой, показали, что "Дельта"- штам способен частично уклоняться от иммунитета, обусловленного предыдущей инфекцией. Предварительное заражение в некоторых случаях обеспечивало только 50% защиты от заражения этим вариантом, которую он обеспечивает против предыдущих линий.

"Штамм" Дельта "способен создавать очень быстрорастущие вспышки с прорывом в вакцинации. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что предыдущие инфекции, высокая серопозитивность и низкий охват вакцинацией являются недостаточными препятствиями для его распространения, как это было замечено в Дели, и для его сдерживания во всем мире потребуются решительные ответные меры общественного здравоохранения", — отметили ученые.

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В целом, по словам специалистов, сейчас распространение варианта "Дельта" зафиксировано уже в 92 странах.

О конкретных мерах против распространения этого штамма не сообщается, но речь идет о ряде рекомендаций.

В частности, об ускорении вакцинации, "особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения — лиц в возрасте 60+".

Также, по словам специалистов, важным является раннее выявление штамма "Дельта", усиление качественного отслеживания контактных лиц, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма и других разновидностей мутаций этого вируса.

Украину тоже может накрыть волна коронавируса, вызванная новым штаммом "Дельта" индийского происхождения. Этот заразный и агрессивный штамм уже обнаружили, в частности, в соседней России.

Сейчас украинцев прививают несколькими вакцинами, разработанными различными компаниями, в том числе массово и препаратом Coronovak, который содержит "убитые" частицы конкретного штамма вируса.

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