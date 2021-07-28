"Дельта" в Украине: Комаровский дал советы родителям, как защитить детей от опасного COVID-штамма

Родителям не стоит ходить с детьми в людные места, где есть высокий риск заразиться коронавирусом.

Индийский штамм коронавируса "Дельта" уже фиксируют в Украине и, по данным экспертов, в ближайшее время он может накрыть регионы. Одной из наиболее уязвимых групп детей, которых, к тому же, еще не врачи пока советуют не вакцинировать.

Как уберечь детей от заражения коронавирусом штаммом "Дельта" рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram.

По его словам, специфических средств защиты детей от коронавируса нет и нужно принимать такие меры безопасности, как и для взрослых. Прежде всего, необходимо проветривать помещение. Также стоит отдавать предпочтение общению на свежем воздухе, и следует уменьшить контакты.

Врач-терапевт заметил, что детям не стоит общаться с незнакомыми людьми, а родителям не следует водить детей туда, где есть скопление, а таким образом и риск заразиться. Речь идет, например, о рынках, супермаркетах.

" В общем, если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить. А поскольку детям до 5 лет категорически не рекомендованы маски, то все эти разговоры, которые мы постоянно с вами ведем — об инфицирующей дозе, сквозняке, учебе и общении на свежем воздухе, минимизации контактов — для них особенно актуальны", — пояснил Комаровский.

Также, как добавил Комаровский, наибольшую опасность представляет количество дозы инфекции, которую может получить ребенок. Вместе с тем он отметил, что сейчас нет научных работ, подтверждающих, что "Дельта" вызывает у детей более тяжелое течение болезни, чем другие разновидности COVID-19.

"Что касается дельта-варианта и детей, то мы опять возвращаемся к основам — инфицирующей дозе. Потому что особенность дельта-варианта как раз и состоит, по всей видимости, в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. Но достоверной информации о том, что вирус дельта вызывает более тяжелое течение болезни у детей нет. Однако давайте помнить, что тяжесть болезни всегда связана с инфицирующей дозой. Получается, что теоретически дельта-коронавирус может вызывать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни нужно меньшее количество вирусных частиц", — отметил специалист.

Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.

А несколькими днями ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса , известного как "Дельта", зафиксировали первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Между тем накануне в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили новый и опасный штамм коронавируса "Дельта".

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Коронавирус в Украине: в столичной больнице умер первый пациент со штаммом "Дельта"

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